Мясников высмеял депутата за идею закрыть воздушные границы РФ

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников подверг резкой критике предложение депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева приостановить авиасообщение России со всеми странами мира.

Мясников посоветовал депутатам вникать в вопрос, который они предлагают решать тем или иным способом.

По мнению телеведущего, прежде чем выступать с идеей запретить полеты за рубеж, Сухареву нужно было сначала поговорить с врачами и узнать, как мутируют вирусы и насколько это опасно.

«Учителя к ним приставлять, что ли. А то вот очередного понесло», — высмеял доктор парламентария в своем Telegram-канале.

Мясников добавил, что заявление Сухарева выглядит либо как полная неграмотность, либо как пиар.

Как писал ранее ridus.ru, депутат Иван Сухарев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением повторно приостановить авиасообщение со всеми странами на фоне выявления нового штамма COVID-19.

Сухарев напомнил, что в Великобритании, Дании, ЮАР и Австралии был обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее и активнее. После этого многие государства, в том числе и Россия, ограничили авиасообщение с Англией.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 не становится более заразным или опасным. Кроме того, по ее словам, существующие на сегодняшний день вакцины дадут необходимую защиту и от мутировавшего заболевания.

В свою очередь профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова подчеркнула, что закрытие границ является бесполезным шагом для борьбы с коронавирусом, поскольку мутации в лечебных учреждениях происходят быстрее, чем в естественных условиях.