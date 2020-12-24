«Хорошо забытое старое»: в ГД назвали плюсы и минусы стационаров на дому

Домашние стационары могут быть эффективными, однако на дому можно проводить лишь часть медицинских манипуляций, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

По его словам, подобный формат — не новый для нашей страны, поскольку такие стационары на дому уже существовали.

«И пандемия показала, что из-за дефицита коек он может показать свою эффективность», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

«Можно сказать, что это хорошо забытое старое», - добавил он.

При этом Менделевич обратил внимание, что программа государственных гарантий не прописывает эту медпомощь в таком явном виде. Поэтому важно четко прописать услугу в программе госгарантий субъектов, подчеркнул депутат.

Он также указал на то, что речи о полноценном стационаре не идет, поскольку на дому можно проводить лишь некоторые медицинские манипуляции.

«Ряд медуслуг, к примеру, забор крови или инъекции, можно было бы провести на дому», — пояснил Менделевич.

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Парламентарий также заявил о необходимости выделения дополнительного бюджета с учетом логистики в случае внедрения соответствующей услуги.

Как пишет издание, в Общественной палате РФ уже создана рабочая группа, которая займется вопросом домашнего стационара. Он может начать действовать в 2021 году.

Одной из причин, по которой данный формат требует внедрения, является нехватка лекарственного обеспечения. Дело в том, что, если необходимый препарат зарегистрирован как стационарный, его невозможно выдать на руки.

Ранее сообщалось, что с 23 ноября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому больных коронавирусной инфекцией будут лечить и наблюдать за ними удаленно с применением телемедицинских технологий. В министерстве подчеркивают, что это касается только тех, чье состояние позволят им проходить курс лечения дома.

Специалисты планируют выяснять самочувствие больных в удаленном форме, так же они будут оценивать и корректировать ход лечения, назначать различные медицинские процедуры, в том числе обследования и выдавать электронные справки, а также продлевать больничные.