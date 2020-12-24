«Идет в ногу со временем»: эксперты оценили навыки главы Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Мотор вошел в топ-10 губернаторов новой волны. Рейтинг был составлен экспертами ЭИСИ, ИНОСМАР и ВЦИОМ. С полным перечнем 10 наиболее ярких губернаторов новой волны можно узнать из совместного доклада названных выше организаций.

Авторы рейтинга считают, что господин Мотор всецело соответствует характеристикам так называемых губернаторов новой волны. Он близок к простым людям, успешно решает проблемы вверенного ему региона и обладает качествами эффективного управленца.

Согласно опросу ВЦИОМ, 53% жителей Тюменской области считают, что им с губернатором повезло. Противоположного мнения придерживаются 33% граждан, еще 14% затруднились ответить.

В практиках, инициируемых Александром Моором, можно выделить три главных направления. Первое — это использование новых форм открытости и налаживания диалога с гражданами. Здесь наибольший интерес может вызвать практика «Советник губернатора» — платформа для вовлечения граждан в решение наиболее злободневных вопросов региона. Следующее направление — увеличение доступности здравоохранения, например, реализация проекта «Палатка здоровья» — разворачивание уличных павильонов для профилактических медицинских активностей. Третье направление — поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«В Тюменской области ведется активная работа с инвесторами, в регионе реализуется немало перспективных проектов. Эти показатели там одни из самых высоких в России. В регионе есть индустриальные парки, свободные площадки промышленных предприятий для реализации проектов, несмотря на сложный год развивается малый бизнес», — добавил политолог Олег Матвейчев.

Политолог Александр Безделов обратил внимание, что Александр Моор регулярно попадает в подобного рода рейтинги. Это во многом обусловленно тем, что Тюменская область имеет репутацию эффективно управляемого региона.

«Стоит также упомянуть, что губернатор, как человек достаточно молодой, идет в ногу со временем, использует в качестве обратной связи с жителями области новые медиа: социальные сети, мессенджеры, Youtube и тому подобное», — заметил Безделов.

Напомним, что Александр Моор является восьмым выпускником программы подготовки управленческого резерва РАНХиГС, занявшим пост главы региона.