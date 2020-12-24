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Российский бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов умер от COVID-19

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© mounb.ru

© mounb.ru

В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке скончался основатель одной из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области «Сусуманзолото» Владимир Христов.

Он умер на 72-м году жизни. Причиной его смерти называют последствия коронавирусной инфекции, сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Александра Чугунова.

В 2020 году Христов попал в список богатейших бизнесменов России по версии журнал Forbes, заняв 192-е место с состоянием 500 млн долларов.

Forbes назвал его единственным в этом рейтинге бизнесменом с Колымы.

Как отмечает РБК, Христов построил свой бизнес в 1990-е годы на основе развалившихся магаданских предприятий по добыче золота.

© пресс-служба Магаданской облдумы

© пресс-служба Магаданской облдумы

Он родился 25 февраля 1949 в Широкино Сталинской (Донецкой) области Украины.

Христов являлся экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишет издание.

Возглавляемое им предприятие «Сусуманзолото» добыло в 2019 году 5,4 тонн золота, из них на россыпное золото пришлось более 90% добычи. Рост цен на драгметалл на фоне кризиса 2020 года помог Христову войти в список Forbes. Ему принадлежало 65% акций «Сусуманзолото».

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