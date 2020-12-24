Российский бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов умер от COVID-19
- 24 декабря 2020, 18:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке скончался основатель одной из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области «Сусуманзолото» Владимир Христов.
Он умер на 72-м году жизни. Причиной его смерти называют последствия коронавирусной инфекции, сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Александра Чугунова.
В 2020 году Христов попал в список богатейших бизнесменов России по версии журнал Forbes, заняв 192-е место с состоянием 500 млн долларов.
Forbes назвал его единственным в этом рейтинге бизнесменом с Колымы.
Как отмечает РБК, Христов построил свой бизнес в 1990-е годы на основе развалившихся магаданских предприятий по добыче золота.
Он родился 25 февраля 1949 в Широкино Сталинской (Донецкой) области Украины.
Христов являлся экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишет издание.
Возглавляемое им предприятие «Сусуманзолото» добыло в 2019 году 5,4 тонн золота, из них на россыпное золото пришлось более 90% добычи. Рост цен на драгметалл на фоне кризиса 2020 года помог Христову войти в список Forbes. Ему принадлежало 65% акций «Сусуманзолото».
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