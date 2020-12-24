Опрос выявил число россиян, недовольных длительностью новогодних каникул

По результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), выяснилось, что четверть респондентов недовольны длительностью новогодних каникул.

Каждый четвертый опрошенный (25%) полагает, что количество выходных в начале января следует сократить.

При этом оптимальным это число считают 56% опрошенных россиян.

Нашлись и те, кому мало десяти дней отдыха. Каждому десятому россиянину (10%) кажется, что такая продолжительность новогодних каникул недостаточна, приводит «Интерфакс» данные опроса.

Он проводился 10−13 декабря 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Между тем накануне президент РФ Владимир Путин призвал все регионы страны сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Ранее с таким предложением выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

По словам Путина, работа в этот день «очень своеобразная». При этом президент отметил, что в нынешнем году принять такое решение на федеральном уровне уже не получится.

В то же время несколько регионов страны уже сделали 31 декабря выходным днем. Одними из последних такое решение приняли главы Санкт-Петербурга и Ингушетии.

Как сообщал ridus.ru, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество праздничных дней, а 31 декабря сделать выходным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу Минтруда, а также предложила сделать этот день выходным на постоянной основе. Она пояснила, что де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день.

В октябре глава правительства Михаил Мишустин утвердил документ о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря в следующем году будет выходным.