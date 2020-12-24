В Калужской области разбился на параплане известный экстремал

Вблизи деревни Желохово в Калужской области погиб 35-летний Глеб Мишугин, совершавший полет на параплане.

Он разбился во время приземления.

Для полета Мишугин выбрал склон, который известен многим профессионалам, однако новички опасаются там летать.

Опытные спортсмены совершают полеты на парапланах с отвесного берега озера Тишь высотой примерно 50 метров. Парапланеристы взмывают в небо с крутого обрыва, где их подхватывают потоки южного ветра. Терять бдительность нельзя, потому что условия для полета в этом месте довольно непростые и могут измениться в любой момент.

Как сообщил источник kp.ru, в воздухе у Глеба Мишугина возникли проблемы, так как параплан перестал его слушаться. Неполадки заметили с земли, однако помочь спортсмену никто не мог. Было видно, что парапланерист пытается совладать с крылом и опустить его на землю, но у него так ничего и не получалось. Он рухнул с большой высоты и от удара погиб на месте.

© Следком РФ

У спортсмена остались жена и маленькая дочь.

Известный экстремал Глеб Мишугин занимался строительством парков для катания лыжников и сноубордистов, а также был одним из основателей команды Moustache Crew, участвовавшей в создании снежных парков в Москве, Кировске и других городах. В качестве спонсоров она привлекала известные бренды спортивной одежды и оборудования.

Мишугин отлично катался на сноуборде и серфинговой доске, выполнял трюки на снегоходе, а своим лучшим трюком на этой машине называл двойное сальто назад, пишет издание.

По информации регионального СУ СК РФ, два жителя Москвы приехали 23 декабря в Перемышльский район Калужской области для совершения любительского полета на парапланах. Один из них во время полета упал на землю и разбился.

Следствие рассматривает различные версии, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.