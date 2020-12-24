Российские участники «Дакара» вылетят в Саудовскую Аравию 27 декабря

Команда «КАМАЗ-мастер» и другие участники ралли «Дакар» готовятся 27 декабря вылететь чартерным рейсом в Саудовскую Аравию, где с 3 по 15 января будут проходить знаменитые гонки. Об этом сообщил глава команды «Камаз- мастер», семикратный победитель «Дакара» Владимир Чагин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В начале недели объявили о закрытии авиасообщения, это поставило под угрозу проведение гонки, но организаторы ведут переговоры с правительством страны, чтобы найти решение и провести гонку, — сообщил Чагин.

По его словам, каждого участника соревнований ждет по прилету в Саудовскую Аравию двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

Двухкратный победитель «Дакара» Андрей Каргинов отметил, что ситуация с распространением инфекции в мире и новости о закрытии границ Саудовской Аравии немного нервируют гонщиков. Команда «КАМАЗ-мастер» сможет вздохнуть с облегчением только на старте ралли-марафона, констатировал спикер.

«Ты спортсмен, готовишься весь год, живешь в предвкушении гонки, но такие новости не дают расслабиться, — сказал Каргинов. — Выдохнем с облегчением только тогда, когда нам покажут стартовый флаг, и мы уже начнем гонку. Но все в одинаковых условиях, лучший результат покажет тот, кто лучше справится со своими нервами, со своим настроем».