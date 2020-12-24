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Фадеев заявил о готовности сотрудничать с ЕС по вопросам здравоохранения

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о готовности сотрудничать с Евросоюзом в решении проблем здравоохранения и цифровизации.

Я бы с удовольствием наладил наше сотрудничество по этим направлениям, поскольку они актуальны и для России, и для Европы. Очень важно, что здесь нет политики. Я считаю, что эти гражданские контакты, если они не политизированы, вносят огромный вклад в оздоровление отношений между Россией и Европой, — обратился Валерий Фадеев к послу ЕС Маркусу Эдереру в ходе онлайн-встречи.

Руководитель СПЧ напомнил, что в ежегодном рейтинге свободы СМИ, который составляет международная неправительственная организация «Репортеры без границ», Россия находится на 149-м месте.

«При этом у нас продолжают работать иностранные СМИ, включая те, которые финансируются Конгрессом США. Наверное, что-то не так с распределением мест, как мне кажется», — отметил Фадеев.

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