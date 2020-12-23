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«Под собою не чуя страны»: у Зюганова заподозрили потерю чувства реальности

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Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов объявил 16 политических партий, имеющих право выдвигать своих кандидатов на выборы в Госдуму без сбора подписей, «спойлерами КПРФ». В экспертном сообществе восприняли громкое заявление главного коммуниста России весьма настороженно: политологи подозревают, что у Зюганова «развилась мания величия».

Самое смешное, что среди этих партий, на которые указывает Геннадий Зюганов, есть и сама КПРФ. Неужели резкие перемены погоды и утренний туман сподвигли Зюганова охарактеризовать собственную партию как спойлера? К чему эти холостые выстрелы до старта кампании? Причём выстрелы себе в ногу. Если за полгода лидер КПРФ демонстрирует странное восприятие реальности, то чего от него придётся ожидать в ходе самой кампании? Видимо, не только новый британский вирус опасен, — прокомментировал директор благотворительной организации «Право и порядок» Олег Иванников.

«Господь напрочь лишил Геннадия Зюганова чувства реальности. Под собою не чуя страны, Зюганов обозначил будущие угрозы так, что это свидетельствует только об одном: адекватность высшего руководства партии непосредственно перед избирательной кампанией под большим вопросом. А это для коммунистов вообще-то беда», — добавил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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