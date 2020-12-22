Памфилова не сомневается в высоком уровне конкуренции на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова не сомневается, что уровень конкуренции на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму будет очень высоким. Она напомнила, что участие в избирательной кампании планируют принять 37 политических партий.

«Вряд ли все они способны всерьез бороться за федеральные депутатские мандаты. Но в том, что на предстоящих парламентских выборах развернется нешуточная конкуренция, сомневаться не приходится», — сказала Памфилова.



Она добавила, что сейчас говорить о многодневном голосовании на выборах в Госдуму, как это было в случае региональной избирательной кампании 2020 года, несколько преждевременно. Окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от эпидемической обстановки и «других факторов, которые будут актуальны к моменту начала избирательной гонки», передает ТАСС.