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Губернаторы рассказали о приоритетах в работе комиссий Госсовета

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Главы регионов России рассказали о деятельности комиссий обновленного Госсовета по направлениям «Коммуникации, связь и цифровая экономика», «Экономика и финансы» и «Экология и природные ресурсы».

Приоритетом в работе комиссии по направлению «Коммуникации, связь и цифровая экономика» станет перевод обращений россиян в Росреестр, Роскадастр и по вопросам, которые касаются предоставления различных выплат, в онлайн-формат, заявил глава комиссии губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Огромное количество заказов делаем онлайн, и это стало нормой… Это удобно, быстро и часто дешевле. Задача — государственные и муниципальные услуги также сделать доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы. И в этом году принято стратегическое решение, отформатированы базы, которые позволят регистрировать ребёнка в детский сад или школу не выходя из дома, — пояснил Воробьев.

Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» займётся в первую очередь реализацией нацпроектов по экспорту и производительности труда. Также члены комиссии сосредоточатся на вопросах защиты региональных бюджетов и смягчения бюджетной политики.

«Год непростой, сложный для региональных бюджетов, и основная задача, которую мы перед собой ставили, — защитить региональные бюджеты, у которых снизились доходы и увеличились расходы», — сказал глава комиссии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Работа комиссии «Экология и природные ресурсы» позволит ускорить решение проблем, касающихся охраны окружающей среды.

Тема комиссии чувствительная — экология и природные ресурсы. Людей она все больше волнует. Главы субъектов это понимают, и тоже все в большей степени эта тематика переходит в фокус внимания: свалки на границах городов, которые до 2024 года должны ликвидировать в полном объеме, обращение с ТКО. Это напрямую будет влиять на качество жизни граждан, — отметил руководитель комиссии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что преобразование рабочих групп Госсовета РФ в комиссии поднимет статус и эффективность данного института. «Рабочая группа считается временным институтом, комиссии более постоянные», — объяснил Никитин.

Напомним, что членами Госсовета стали также глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вхождение в состав Госсовета представителей местного самоуправления связано с эффективностью их работы.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав нового Государственного совета России. Глава государства возглавил Госсовет, в состав института вошли главы регионов, спикеры обеих палат парламента, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники и общественники — всего более ста человек.

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