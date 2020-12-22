Зачем Роскомнадзору нужен доступ к сетям операторов кабельного ТВ

В Госдуме во втором чтении приняты поправки к закону «О связи», направленные на повышение уровня защищенности россиян от деструктивного контента на кабельном телевидении. Если соответствующий законопроект примут, то кабельные операторы будут обязаны предоставить Роскомнадзору доступ к своим сетям, чтобы ведомство могло отслеживать их контент.

По словам разработчиков законопроекта, для получения записей эфиров кабельных телеканалов требуется установить на сети связи оператора специальное оборудование. Однако сегодня операторы связи стали все чаще отказывать радиочастотной службе в заключении договоров на установку подобного оборудования. Таким образом, они, по сути, лишают Роскомнадзор возможности проводить систематическое наблюдение.

При этом аудитория кабельных телеканалов с каждым годом растет. Согласно докладу Федерального агентства по печати, услугами платного телевидения (кабельное, спутниковое, IPTV) пользуются 80% россиян. Из них 41% смотрят кабельные телеканалы.

Мы живем в информационную эру. Содержимое СМИ и прочих источников информации формирует мнение людей и влияет на их поведение в социуме. Поэтому всевозможный деструктивный контент, материалы, разжигающие ненависть, фейковые новости, вводящие в заблуждение граждан, — это очень опасные явления, от которых каждое государство, безусловно, обязано защищать своих граждан на всех каналах распространения информации, в том числе и на кабельном телевидении. Я считаю, что технические средства, необходимые для выявления неприемлемого контента, должны быть установлены на всех без исключения российских кабельных каналах, дабы Роскомнадзор мог своевременно реагировать на нарушения нашего законодательства, — прокомментировал законопроект первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Эксперт добавил, что все затраты на установку оборудования, необходимого для мониторинга контента, государство возьмет на себя. От операторов требуется лишь предоставить доступ к своим сетям.