Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в акции «Елка желаний»

Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в акции «Елка желаний». Чиновники исполнят мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.

Я, правда, не знаю, что такое «Большая база. Щенячий патруль», но теперь, видимо, буду знать, потому что Виктория, ей три года, мечтает о «Большой базе. Щенячий патруль» с командой из семи щенков, спасателей и машинками. Пойду разбираться, что такое «Щенячий патруль», — прокомментировал Сергей Кириенко.

Сергею Собянину досталось желание пятилетнего Павла, который мечтает примерить на себя роль сотрудника зоопарка. Еще одно желание, которое снял с елки Андрей Воробьев, было связано со встречей с балеринами и посещением Большого театра, передает ТАСС.

Напомним, что в акции «Елка желаний"принял участие также президент России Владимир Путин. Глава государства исполнил мечту 10-летнего Александра Колесникова, который хотел обнять панду, и мечту 9-летнего Дмитрия Ащепкова, желавшего покататься на коньках на Красной площади и побывать в рабочем кабинете президента в Кремле.