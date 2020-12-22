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Китайского пилота оштрафовали на $10 000 за несоблюдение карантина

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Власти Тайваня сообщили о первой местной передаче коронавируса во вторник, 22 декабря. В возможной вспышке обвиняют китайского пилота, работающего в тайваньской авиакомпании.

Власти заявили, что пилот, которому грозит штраф в размере десяти тысяч долларов, посетил несколько заведений, включая универмаг, а также встречался с друзьями перед командировкой. У одной из женщин, с которой контактировал пилот, обнаружили коронавирус.

Министр здравоохранения Тайваня заявил, что пилот не сообщил о своих контактах и перемещениях после того, как его назначили на рейс. Дело в том, что все пилоты обязаны соблюдать трехдневную самоизоляцию перед командировкой и после.

Местная вспышка коронавируса стала ударом для острова, где было зарегистрировано всего 770 случаев заболевания и семь смертей после того, как Тайвань рано закрыл свои границы и ввел строгие карантинные правила.

С 12 апреля все положительные случаи были зафиксированы среди небольшого числа местных жителей, вернувшихся на остров, а также среди иностранцев и рабочих-мигрантов, прибывших на Тайвань.

Подавляющее большинство прибывших должны находиться в карантине в течение двух недель. Такие строгие меры позволяли сдерживать эпидемию на Тайване.

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