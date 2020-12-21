Роспотребнадзор запретил торговать позеленевшей картошкой

Согласно новым санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям работы магазинов и рынков, торгующих продуктами питания, запрещено продавать позеленевшие клубни картофеля, повторно размороженную и замороженную продукцию, а также продукты с истекшим сроком годности.

СанПиНы также запрещают реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок «с признаками бомбажа и микробиологической порчи».

Эти требования вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

«Пищевая продукция с истекшим сроком годности должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от той, что предназначена для реализации потребителю», — говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, запрещена торговля не выпотрошенной птицей, кроме дичи, яйцами с загрязненной скорлупой, с пороками и дефектами, утиными и гусиными яйцами, а также продуктами домашнего приготовления и бахчевыми культурами частями и с надрезами.

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В документе отмечается, что сырое молоко можно продавать на рынках только при наличии на месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.

Разгружать продукты можно только с торцов жилых зданий и со стороны автодорог. Запрещается это делать со стороны дворов, где есть входы в жилые помещения.

Как писал ранее ridus.ru, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что доставка товаров на дом будет обходиться россиянам в два раза дороже из-за правил в новых СанПиНах.

Дело в том, что согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом.