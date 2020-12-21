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«Делают шаляй-валяй»: Жириновский пожаловался на качество масок

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© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал качество медицинских масок, которые, по его словам, мешают дышать и рвутся.

В пример политик привел свою китайскую маску, которая порвалась.

По его словам, он ее привязал, после чего маску стало тяжело затягивать, поскольку она плотно прилегает, и дышать нечем.

«Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй», — сказал Жириновский «РИА Новости».

© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Он также напомнил о важности в пандемию коронавируса мер предосторожности — ношения средств индивидуальной защиты и вакцинации. «Очень всех прошу, делайте прививки или сидите дома. Но и родственники не должны к вам заходить. Сами себя кормите, поите», — добавил политик.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в стране россиянам следует запретить выезжать за границу с туристической целью. По его словам, решение возобновить зарубежные турпоездки, в частности, в Турцию, было преждевременным.

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