За пандемию резко выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что во время коронавируса резко упала посещаемость больниц. Пациенты стали реже жаловаться на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В новой статье ученые оценили, как отказ от медицинской помощи во время пандемии коронавируса сказался на статистике по смертности от сердечно-сосудситых заболеваний.

Чтобы определить точное количество человек, умерших от проблем с сердцем, но не имеющих коронавируса, команда ученых использовала отчеты Управления национальной статистики (ONS) Англии.

Чтобы количественно оценить изменения в ежедневных посещениях отделений неотложной помощи, исследователи использовали данные Департамента общественного здравоохранения Англии (EDSSS).

Во время начальной фазы пандемии, с 12 марта по 15 апреля 2020 года, по оценкам ведомств, люди на 35% реже обращались в больницы с жалобами на проблемы с сердцем. Посещения отделений неотложной помощи сократились на 2750 посещений в неделю.

По нашим оценкам, во время пандемии коронавируса смертность от сердечных заболеваний возросла, так как люди стали реже обращаться за срочной и амбулаторной помощью. В первую волную коронавируса в Англии фиксировалось 232 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в неделю, — пишут авторы работы.

Хотя снижение количества пациентов, обращающихся за больничной помощью во время пандемии, хорошо задокументировано, нет точных данных на счет того, почему произошел такой спад.

Многочисленные опросы показывают, что люди стали реже обращаться за медицинской помощью из-за страха, общественных настроений или трудностей с доступом к услугам из-за пандемии. Пандемия привела к снижению качества лечения заболеваний, не связанных с COVID-19, включая сердечные заболевания.

Это серьезно отразилось на статистике по смертности в этот период.