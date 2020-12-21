Почему Япония не создала вакцину от коронавируса

Глава крупнейшего в Азии производителя лекарств AFP Кристоф Вебер заявил, что фармацевтические фирмы должны предоставлять максимально прозрачную информацию перед выпуском вакцины от коронавируса.

Лекарства и вакцины никогда не бывают идеальными… всегда есть какие-то побочные эффекты. Производителям нужно быть честными, так как вакцины закупаются массово разными странами, — пояснил эксперт.

Например, крупнейшая в мире азиатская фармацевтическая компания Такеда не разрабатывает собственную вакцину, но имеет контракты с несколькими фирмами. Через эту фармкомпанию будет поставляться вакцина в Японию.

В октябре Такеда подписала соглашение с японским правительством и американской фирмой Moderna. Было заказано 50 миллионов доз вакцины для Японии, которые поступят в страну в первой половине 2021 года.

Напомним, что управление по контролю за продуктами и лекарствами США (CDC) в пятницу, 18 декабря, выдало экстренное разрешение на использование вакцины компании Moderna. Помимо Moderna, японцы подписали контракт с американской биотехнологической фирмой Novavax.

Почему же сами японцы не создают собственную вакцину? В Такеда признались, что у них просто нет такой технологии, которая бы помогла создать эффективную вакцину от коронавируса. Поэтому Япония будет закупать вакцины у других стран.

Но свою вакцину они все-таки готовят. Просто не участвуют в «гонке вакцин». Фармацевтический сектор Японии сравнительно медленно продвигается вперед в борьбе за прекращение пандемии, и хотя такие компании, как AnGes, Shionogi и Daiichi Sankyo, в настоящее время разрабатывают вакцины, ожидается, что они появятся не раньше 2022 года.

Кристоф Вебер считает, что японский биотехнологический сектор менее развит, чем американский, но все впереди. В Японии не переживают на счет того, что в стране до сих пор нет собственной вакцины. Японские ученые сейчас работают над созданием лекарства от коронавируса.