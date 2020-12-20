СМИ сообщили об отставке мэра Екатеринбурга

Пост мэра Екатеринбурга покидает Александр Высокинский.

Об этом градоначальник сообщит своим подчиненным в понедельник, 21 декабря.

В тот же день Высокинского сменит первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который приступит к работе в статусе первого вице-мэра.

Как рассказал источник URA.RU, 21 декабря на утреннем совещании в мэрии будет объявлено, что Орлов назначен первым вице-мэром Екатеринбурга, после чего Высокинский подаст в отставку.

Гордума должна утвердить ее 22 декабря.

«Орлов будет исполнять обязанности мэра с приставкой и. о. до завершения конкурсной процедуры», — поделился с изданием инсайдер.

Другой источник URA.RU в мэрии уточнил, что свой рабочий кабинет уже освободил первый замглавы города Александр Ковальчик.

Собеседники агентства утверждают, что следующим местом работы Высокинского будет областное правительство, где вакантна позиция заместителя губернатора — министра финансов.

Должность мэра Екатеринбурга Александр Высокинский занимает с сентября 2018 года. До этого он был заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ранее сообщалось, что в конце апреля заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предупреждение. Надзорное ведомство посчитало, что мэр крупнейшего города на Урале неэффективно справляется с распространением вируса COVID-19.