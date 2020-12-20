Армянских военных, считавшихся пропавшими 70 дней, обнаружили в Карабахе

В результате поисковых работ с участием российских миротворцев и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были обнаружены шестеро армянских военных, которые 70 дней считались пропавшими без вести.

Их нашли на территории Нагорного Карабаха, отошедшей к Азербайджану.

«На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней», — написал в Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что по его распоряжению продолжаются работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших, а также выразил особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

Ранее сообщалось, что при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша 17 декабря погиб российский офицер.

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Напомним, российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах для контроля соблюдения режима полного прекращения огня между сторонами конфликта. Боевые действия завершились 9 ноября после подписания лидерами России, Азербайджана и Армении соответствующего совместного заявления. В регионе развернут российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих.

12 декабря российские миротворцы предотвратили боевые столкновения в Гадрутском районе у сел Хин Тахер и Хцаберд. Спустя два дня был проведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. В процедуре непосредственно участвовал командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

14 декабря Армения и Азербайджан провели обмен пленными. Освобожденных лиц на родину доставили самолеты Воздушно-космических сил России.

