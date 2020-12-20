Вирусолог объяснил неспособность масок остановить пандемию коронавируса

Ношение масок не может остановить распространение COVID-19, поскольку вирус передается через капли жидкости, которые возникают в результате кашля и чихания, после чего попадают в воздух.

Эти частицы слишком малы, чтобы маска могла их остановить, считает вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард.

Он также отметил, что вирус часто перемещается в более крупных водяных каплях, которые достаточно велики, чтобы их можно было уловить маской.

При этом коронавирус передается не только воздушно-капельным путем. Согласно руководству ВОЗ, передача COVID-19 может происходить и через более мелкие и легкие частицы, которые перемещаются по воздуху — например, дым или пыль. Они долгое время остаются в помещении, в котором присутствовал зараженный, пишет Daily Mail.

По мнению профессора Джимми Уитворта из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, маски эффективны только при условии их правильного ношения. Рот и нос человека должны быть полностью прикрыты.

«По правде говоря, мы не знаем точно, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает нам, что их стоит носить», — цитирует Уитворта издание.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маски в условиях пандемии внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать физическую дистанцию как минимум в один метр. По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в местах без достаточной вентиляции ношение защитных масок обязательно, независимо от возможности соблюдения требуемой дистанции.

В Верховном суде РФ разъяснили, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты, если такие требования установлены регионом.