С крупнейшей в Европе вертикальной фермы собрали первый урожай
- 19 декабря 2020, 12:46
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Завершен первый этап крупнейшего в Европе проекта по созданию вертикальной фермы от производителей YesHealth Group и Nordic Harvest. Уже собран первый урожай органических салатов и трав, который в следующем году будет готов к поставке в местные магазины.
Напомним, что вертикальная ферма начала работу в апреле 2020 года на крупнейшем оптовом рынке Северной Европы в Гренторвете близ Копенгагена в Дании.
Ожидается, что на начальном этапе будет производиться около 200 тонн продукции в год, но в течение 2021 года завод будет расширен до 14 этажей и 7 000 квадратных метров, а производство увеличится до 1000 тонн органических продуктов в год.
Салаты и овощи, такие как шпинат, мята, базилик и кинза, посажены на нескольких этажах внутри здания — фермы. Саженцы защищены от экстремальных погодных условий, их корни всегда находятся во влаге, а с помощью 20 тысяч светодиодов обеспечивается круглосуточное освещение.
Все органические семена прорастают в геле до тех пор, пока корни не закрепятся, а питательные вещества поступают из собственного биоудобрения, которое производится из ферментированных корней ранее собранных культур с добавлением природных минералов.
Отработанная вода фильтруется и повторно используется, что помогает установке использовать гораздо меньше воды, чем традиционное сельское хозяйство.
Каждая культура занимает около 2−3 недель от посева до полного роста, что означает, что сбор урожая, как ожидается, будет происходить 15 раз в год. Nordic Harvest говорит, что первый урожай будет поставляться в коммерческие организации, но в начале 2021 года органическая продукция, выращенная на вертикальной ферме, появится в супермаркетах.
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