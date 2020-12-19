С крупнейшей в Европе вертикальной фермы собрали первый урожай

Завершен первый этап крупнейшего в Европе проекта по созданию вертикальной фермы от производителей YesHealth Group и Nordic Harvest. Уже собран первый урожай органических салатов и трав, который в следующем году будет готов к поставке в местные магазины.

Напомним, что вертикальная ферма начала работу в апреле 2020 года на крупнейшем оптовом рынке Северной Европы в Гренторвете близ Копенгагена в Дании.

Ожидается, что на начальном этапе будет производиться около 200 тонн продукции в год, но в течение 2021 года завод будет расширен до 14 этажей и 7 000 квадратных метров, а производство увеличится до 1000 тонн органических продуктов в год.

Салаты и овощи, такие как шпинат, мята, базилик и кинза, посажены на нескольких этажах внутри здания — фермы. Саженцы защищены от экстремальных погодных условий, их корни всегда находятся во влаге, а с помощью 20 тысяч светодиодов обеспечивается круглосуточное освещение.

Все органические семена прорастают в геле до тех пор, пока корни не закрепятся, а питательные вещества поступают из собственного биоудобрения, которое производится из ферментированных корней ранее собранных культур с добавлением природных минералов.



Отработанная вода фильтруется и повторно используется, что помогает установке использовать гораздо меньше воды, чем традиционное сельское хозяйство.



Каждая культура занимает около 2−3 недель от посева до полного роста, что означает, что сбор урожая, как ожидается, будет происходить 15 раз в год. Nordic Harvest говорит, что первый урожай будет поставляться в коммерческие организации, но в начале 2021 года органическая продукция, выращенная на вертикальной ферме, появится в супермаркетах.

