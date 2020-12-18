При разминировании в Нагорном Карабахе погиб российский офицер

Российский офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб в Нагорном Карабахе.

Инцидент произошел 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша.

В результате подрыва взрывного устройства офицер получил тяжелое ранение, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. «При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — приводит сообщение ТАСС.

Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, пообещали в министерстве.

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Как писал ранее ridus.ru, 23 ноября в районе населенного пункта Мадагиз в Нагорном Карабахе взорвалась мина, когда там работала совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих. В результате был ранен офицер российского контингента миротворческих сил, а офицер вооруженных сил Азербайджана погиб. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.

Напомним, российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах для контроля соблюдения режима полного прекращения огня между сторонами конфликта. Боевые действия завершились 9 ноября после подписания лидерами России, Азербайджана и Армении соответствующего совместного заявления. В регионе развернут российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих.



12 декабря российские миротворцы предотвратили боевые столкновения в Гадрутском районе у сел Хин Тахер и Хцаберд. Спустя два дня был проведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. В процедуре непосредственно участвовал командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.