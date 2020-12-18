найти ×
   
  • USD +0.34
    73.32
  • EUR +0.54
    89.83
СохранитьСохранено0
×

202072

При разминировании в Нагорном Карабахе погиб российский офицер

Small f1a6d446e0
© Минобороны РФ/ТАСС

© Минобороны РФ/ТАСС

Российский офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб в Нагорном Карабахе.

Инцидент произошел 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша.

В результате подрыва взрывного устройства офицер получил тяжелое ранение, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. «При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — приводит сообщение ТАСС.

Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, пообещали в министерстве.

© Минобороны РФ/ТАСС

© Минобороны РФ/ТАСС

Как писал ранее ridus.ru, 23 ноября в районе населенного пункта Мадагиз в Нагорном Карабахе взорвалась мина, когда там работала совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих. В результате был ранен офицер российского контингента миротворческих сил, а офицер вооруженных сил Азербайджана погиб. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.

Напомним, российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах для контроля соблюдения режима полного прекращения огня между сторонами конфликта. Боевые действия завершились 9 ноября после подписания лидерами России, Азербайджана и Армении соответствующего совместного заявления. В регионе развернут российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих.

12 декабря российские миротворцы предотвратили боевые столкновения в Гадрутском районе у сел Хин Тахер и Хцаберд. Спустя два дня был проведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. В процедуре непосредственно участвовал командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
«Как в сезон ОРВИ»: Онищенко дал простые советы для борьбы с COVID-19
3016602читать позжечитаю позже
Интернет
Бесплатный антивирус: поможет ли он защитить компьютер
017972читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

72121311читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1531048260читать позжечитаю позже