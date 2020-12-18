Собянин назвал число пациентов с COVID-19 в московских больницах

В больницах Москвы находятся около 13 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной.

«Количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам», — приводит ТАСС слова градоначальника, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

Мэр отметил, что состояние многих из них тяжелое.

В связи с этим Собянин призвал москвичей беречь себя. Он попросил их быть осторожными в преддверии Нового года и соблюдать санитарные требования при посещении мест массового скопления людей.

Собянин также рассказал, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По его словам, он прививался еще тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того, чтобы понять насколько это эффективно. «Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что из-за высокой степени иммунитета температура после вакцинации наблюдается у молодых людей.

Ранее Собянин высказал свое убеждение в том, что ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2021 году придется сохранить, но, возможно, в более мягком формате. Вернуться к привычной жизни жители Москвы смогут только после того, как будет реализована массовая вакцинация населения от COVID-19.

За последние сутки в Москве выявлено 6 937 случаев COVID-19, а за весь период пандемии — 722 178. Выздоровели 557 028 человек, скончались 10 243.