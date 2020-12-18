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В Звездном городке начали вакцинировать от COVID-19 российских космонавтов

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) начали вакцинировать от коронавируса в Звездном городке.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

В госкорпорации уточнили, что первыми прививку сделали космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу.

«Через три недели космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу, а также сотрудникам, прошедшим первый этап вакцинации, предстоит вторая прививка», — приводит сообщение ТАСС.

Перед процедурой космонавты и сотрудники ЦПК прошли обязательный медосмотр.

Отмечается, что медики будут следить за состоянием вакцинированных.

По словам Артемьева, «в этом случае процесс занимает чуть больше времени: побывали на осмотре у врача, заполнили необходимые документы, подождали, пока вакцина разморозится». Он также выразил свое убеждение в том, что прививаться нужно обязательно и без опасений.

Олег Артемьев © Александр Рюмин/ТАСС

Олег Артемьев © Александр Рюмин/ТАСС


Ранее в ФМБА сообщили агентству, что для вакцинации космонавтов и сотрудников ЦПК, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок, будет использована российская вакцина «Спутник V».

Как сообщал ridus.ru, Министерство здравоохранения РФ внесло прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. В документе отмечается, что к приоритету по вакцинации первого уровня относятся медики, учителя, работники социального обслуживания и МФЦ, а также те, кто проживает в организациях соцобслуживания или имеет хронические заболевания.

В приоритет второго уровня входят работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, правоохранители, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры и военнослужащие.

В приоритете третьего уровня — государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в колледжах и вузах, а также призывники.

Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции началась во всех регионах России 15 декабря.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что срок действия вакцины «Спутник V», предположительно, может составить около двух лет.

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