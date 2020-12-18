Российские звезды отправятся на новогодние корпоративы в ОАЭ

Лолита Милявская, Валерий Меладзе и «ВИА Гра» проведут новогодние праздники в Дубае.

При этом они едут в ОАЭ не только отдыхать, но и работать.

Лолита призналась, что у нее сорвались праздничные корпоративы в России, поэтому она выступит в новогоднюю ночь в Дубае, а потом недельку отдохнет в Эмиратах.

Как сообщает «360», певица даст концерт в отеле Burj Al Arab Jumeirah 5*, который считается одним из самых дорогих и роскошных не только в Дубае, но и в мире. Билет на новогодний ужин с развлекательной программой стоит 103 тысячи рублей.

Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра» выступят 7 января в другом пятизвездочном отеле — Armani Hotel Dubai — в рамках Рождественского фестиваля и гала-ужина. За билет на это мероприятие придется выложить 1800 долларов, то есть примерно 132 тысячи рублей. При этом платить придется сразу за весь шестиместный столик — 10 800 долларов (749 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что от участия в российских «голубых огоньках» Валерий Меладзе отказался и даже призывал других артистов не участвовать в них.

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Как рассказал телеканалу телеведущий и музыкальный критик Илья Легостаев, в новогоднюю ночь в роскошных отелях Дубая соберутся зажиточные туристы из России, плюс там живут богатые люди, у которых есть спрос на российских музыкантов.

«Такое не в первый раз происходит. По-моему, год или два назад был целый новогодний фестиваль, и туда выезжала целая делегация наших звезд. Так что для наших промоутеров Эмираты — довольно привычное направление», — добавил критик.

Легостаев пояснил, что выступления российских артистов на этом курорте эксклюзивны, поскольку являются частью праздничных банкетов и фуршетов. И хотя полный концертный гонорар они вряд ли получат, новогодние выступления оплачиваются дороже, поэтому исполнителям могут заплатить около 70-100 тысяч евро.

Напомним, Валерий Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram обращение к представителям шоу-бизнеса с призывом отказаться от съемок в новогодних «огоньках». Певец предположил, что, может быть, только тогда «кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев».

В преддверии новогодних корпоративов звезды российского шоу-бизнеса раскрыли размеры своих гонораров за выступление. Как стало известно ridus.ru, некоторые селебрити понизили стоимость своих услуг по сравнению с прошлым годом.

