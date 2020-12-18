В США компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

Приблизительно 400 тысяч доз вакцины от коронавируса пришлось уничтожить американской компании Moderna.

Она была вынуждена забраковать партию из-за проблем с фильтрацией, которые возникли на поздней стадии производства.

Отмечается, что препарат еще не успели разлить в ампулы.

В компании заверяют, что данный инцидент не скажется на ее планах произвести 20 миллионов доз до конца месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на советника президента США по разработке вакцины Монсефа Слауи.

Применение вакцины от коронавируса компании Moderna было ранее одобрено Профильным комитетом Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Эту прививку рекомендовали делать лицам, достигшим 18 лет.

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Как сообщал ridus.ru, что США стали шестой страной, кто получил «зеленый» свет на применение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. До них разрешение на вакцинацию получили Великобритания, Бахрейн, Канада, Саудовская Аравия и Мексика.

Официальные лица США заявляют, что к концу декабря у них будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать первых 20 миллионов человек. То есть у них будет около 40 миллионов доз вакцин. Это количество учитывает вакцину Moderna.

В январе в США планируют вакцинировать 30 миллионов человек, а в феврале еще 50 миллионов.

Тем временем власти нескольких штатов США заявили, что они не получат запланированное количество доз вакцины Pfizer-BioNTech. Задержки и сокращение партий привели к тому, что вакцины может не хватить на медицинских сотрудников.

