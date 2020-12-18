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Создана «умная» космическая ткань для кораблей и скафандров

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Массачусетского технологического института представили свою новую разработку — акустическую ткань, настолько чувствительную к вибрациям, что она может обнаруживать удары микроскопических космических частиц с высокой скоростью.

Она пригодится для испытаний на Международной космической станции.

Сверхчувствительные волокна способны преобразовывать энергию механической вибрации в электрическую. Когда крошечные астроиды или космический мусор ударяются о ткань, ткань вибрирует, и акустическое волокно генерирует электрический сигнал.

Это прекрасный пример использования нанонауки для разработки технологий, соединяющих физическую и цифровую области науки. Такую ткань можно использовать для разработки телескопов или скафандров, которые будут полностью защищены от космической пыли, — пишут ученые.

В ходе исследования также была применена технология ISN — испытательная установка, в которой используются лазеры для ускорения крошечных частиц до сверхзвуковых или даже гиперзвуковых скоростей.

Фото: Space BD / JAXA

Астрономы используют эту технологию для проверки чувствительности акустической ткани к ударам микрочастиц с кинематикой, аналогичной некоторым типам высокоскоростной космической пыли.

В ближайшем будущем ученые хотят протестировать технологическую ткань на МКС. Сейчас станция покрыта защитной белой тканью, пропитанной тефлоном стекловолокном. Ткань специально предназначена для защиты космических аппаратов и скафандров от суровых погодных условий в космосе.

Исследовательская группа считает, что новая акустическая ткань позволит покрыть большую площадь корабля. А при использовании новой технологии в скафандрах, ИИ-ткани смогут предоставлять сенсорные данные с внешней стороны костюма.

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