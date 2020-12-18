Эксперт: Путин не сомневается в иностранном вмешательстве в грядущие выборы

Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что в 2021 году иностранные государства предпримут попытки дискредитировать российские выборы. К такому выводу пришел член Общественной палаты РФ Олег Пучков, анализируя выступление главы государства на ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря.

«Чтобы ответить на этот вызов, необходимо максимально широкое информирование граждан о ходе избирательной кампании и противодействии фейкам. Поэтому Путин акцентировал внимание на том, что институт независимого общественного наблюдения должен усиливаться и играть важную роль в укреплении доверия общества к выборам», — пояснил эксперт.

Заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета Виктор Полянский отметил, что в 2021 году избирательная гонка должна пройти максимально прозрачно и честно.

Есть четыре парламентские партии, есть другие партии, которые в регионах получили поддержку, но все они доказывают состоятельность и готовы бороться за признание своих избирателей. При этом вести борьбу законными методами. С учетом геополитической обстановки, в том числе и угрозы вмешательства в выборы извне, развития политических технологий и цифровизации, институты гражданского общества должны призывать к обеспечению равноправия всех акторов на участие в выборах, тем самым повышая их легитимность, — заявил Полянский.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заметил, что на выборах в Госдуму «более половины малых партий смогут выставлять своих кандидатов без сбора подписей граждан».

Кроме того, добавил президент, «с принятием конституционных поправок нижняя палата парламента оказывает гораздо более существенное влияние на формирование правительства, что значительно повышает ответственность депутатского корпуса перед страной».