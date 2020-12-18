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00611

Доказано негативное влияние SARS-CoV-2 на работу мозга

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Появляется все больше и больше свидетельств того, что люди с COVID-19 часто страдают от слабости, неконтролируемой усталости и затуманенного сознания. Все это является признаками того, что SARS-CoV-2 негативно сказывается на работе мозга.

В исследовании, опубликованном в Nature Neuroscience, исследователи обнаружили, что спайковый белок помогает SARS-CoV-2 проникать в мозг.

Спайковый белок, часто называемый S1, определяет, в какие клетки может проникнуть вирус. Обычно вирус делает то же самое, что и его связывающий белок, то есть помогает вирусу разрушить клеточную оболочку и попасть внутрь.

Ученые пояснили, что связывающие белки, такие как S1, обычно сами по себе вызывают повреждение, поскольку они отделяются от вируса и вызывают воспаление.

Белок S1, вероятно, заставляет мозг выделять цитокины и продукты воспаления. Иммунная система, увидев вирус и его белки, слишком остро реагирует на вторгшийся вирус. Это вызывает чувство тумана в голове, спутанность сознания и усталость, — пишут исследователи.

Ранее ученые видели эту реакцию с вирусом ВИЧ и хотели посмотреть, происходит ли то же самое с SARS CoV-2. Оказалось, что белок S1 в SARS-CoV2 и белок gp 120 В ВИЧ-1 функционируют аналогично. Они оба токсичны для клеток мозга.

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