Сибирские заготовители трав подарят Путину на Новый год специальный сбор

Сибирские предприниматели, занимающиеся заготовкой дикорастущих трав, оперативно отреагировали на привычку президента РФ Владимира Путина пить во время мероприятий чай, заваренный из сибирских трав.

В ходе пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, глава государства раскрыл содержимое его кружки.

Впрочем, российский лидер и раньше не скрывал, что традиционным чаям предпочитает травяные. Особо он отмечал травы с гор Алтая.

Как сообщил ТАСС председатель совета крупного потребительского кооператива «Алатау» из Кузбасса Евгений Трубецкой, узнав о предпочтениях президента, сибирские предприниматели решили подготовить для него специальный травяной сбор, который обладает иммуностимулирующим и тонизирующим действием, а также повышает стрессоустойчивость.

«Можем подобрать для Владимира Владимировича специальный травяной сбор, назовем его „Президентский“, — сказал Трубецкой в беседе с агентством. — Соберем туда лучшие наши травы из экологически чистых районов Кузбасса, Бурятии, Алтая, Тувы — красный и золотой корень, лист смородины и иван-чай, саган-дайля».

По словам предпринимателя, этот сбор будет обладать хорошим иммуностимулирующим и энергостимулирующим действием, а также антиоксидантными свойствами.

Он добавил, что сбор планируют отправить президенту к Новому году.