Сибирские заготовители трав подарят Путину на Новый год специальный сбор
- 17 декабря 2020, 20:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сибирские предприниматели, занимающиеся заготовкой дикорастущих трав, оперативно отреагировали на привычку президента РФ Владимира Путина пить во время мероприятий чай, заваренный из сибирских трав.
В ходе пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, глава государства раскрыл содержимое его кружки.
Впрочем, российский лидер и раньше не скрывал, что традиционным чаям предпочитает травяные. Особо он отмечал травы с гор Алтая.
Как сообщил ТАСС председатель совета крупного потребительского кооператива «Алатау» из Кузбасса Евгений Трубецкой, узнав о предпочтениях президента, сибирские предприниматели решили подготовить для него специальный травяной сбор, который обладает иммуностимулирующим и тонизирующим действием, а также повышает стрессоустойчивость.
«Можем подобрать для Владимира Владимировича специальный травяной сбор, назовем его „Президентский“, — сказал Трубецкой в беседе с агентством. — Соберем туда лучшие наши травы из экологически чистых районов Кузбасса, Бурятии, Алтая, Тувы — красный и золотой корень, лист смородины и иван-чай, саган-дайля».
По словам предпринимателя, этот сбор будет обладать хорошим иммуностимулирующим и энергостимулирующим действием, а также антиоксидантными свойствами.
Он добавил, что сбор планируют отправить президенту к Новому году.
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