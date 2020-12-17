Стало известно о результатах тестов на антитела к COVID-19 в Подмосковье

У каждого четвертого жителя Подмосковья, прошедшего ИФА-диагностику, были обнаружены антитела к коронавирусу.

Всего в регионе провели более 1 млн таких исследований, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Антитела, выявленные в крови человека, свидетельствуют о том, переболел ли он ранее COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.

Пройти исследование на наличие антител может любой житель Подмосковья. Оно проводится бесплатно по полису ОМС, отмечают в ведомстве.

«На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — цитирует ТАСС министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

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Как писал ранее ridus.ru, если человек многократно контактирует с носителем коронавирусной инфекции нового типа, но при этом сам не заражается, это свидетельствует о том, что у него сформировался Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного вируса. Такое мнение высказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

Он считает, что шансов заболеть COVID-19 мало у тех, кто в недавнем времени переболел гриппом. В крови таких пациентов обнаружено большое количество интерферона, который препятствует новому заражению.

При этом специалисты из американского медицинского центра Маунт-Синай пришли к выводу, что антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего только около пяти месяцев, если он перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Кроме того, российские ученые разработали диагностический метод для определения клеточного иммунитета к коронавирусной инфекции. Они пришли к выводу, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.

