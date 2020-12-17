Путин обвинил Сергея Шнурова в провокации за вопрос о выборах в США

Президент России Владимир Путин обвинил в провокации музыканта и начинающего журналиста Сергея Шнурова за его вопрос о том, почему российские хакеры не смогли в этот раз помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США.

Российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались в выборы такой великой державы, как США. Это все домыслы, направленные на обострение отношений между Россией и США. Мы исходим из того, что избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден продолжит решение проблем, возникающих в том числе и между нашими странами, — отметил Путин.

Президент добавил, что Дональд Трамп, проиграв выборы, не собирается уходить из политики, поскольку за ним стоят миллионы американских граждан.

На ежегодной пресс-конференции президента РФ Сергей Шнуров представлял телеканал RTVI, генеральным продюсером которого он является с июня 2020 года.

