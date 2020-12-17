Государство намерено помочь НКО с размещением рекламы на онлайн-площадках

В России социально ориентированные общественные организации страдают от нехватки средств на размещение рекламных материалов в Сети. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в ходе расширенного заседания комитета нижней палаты парламента по информполитике, IT и связи.

«Социально ориентированные организации, коммерческие объединения не в силах конкурировать с коммерческим сектором по размерам бюджета в закупке рекламных площадей, эфирного времени и баннеров — собственно, не то что конкурировать, нет на это денег, а те деньги, которые они собирают, идут на общественные задачи и цели», — указал депутат.

В сентябре этого года лидеры IT-рынка России заключили меморандум о социальной интернет-рекламе. Документ подписали представители «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler Group, Институт развития интернета (ИРИ) и общественники, входящие в Координационный совет по социальной рекламе и социальным коммуникациям. По словам генерального директора ИРИ Антона Ключкина, меморандум является, по сути, прообразом единого оператора по созданию и распространению соцрекламы на онлайн-площадках.

В Институте развития интернета предполагают, что оператор будет определять путем конкурсного отбора некоммерческие организации, которые смогут размещать рекламу на российских онлайн-площадках абсолютно бесплатно.

Пока сложно сказать, как именно этот механизм будет работать. Это еще предстоит определить. Планируется, что общественные организации и проекты, победившие в конкурсе, получат свободный доступ к рекламным кабинетам „Яндекса“, Mail.ru, Rambler и других отечественных онлайн-площадок. Игроки российского онлайн-рынка уже готовы к такому сотрудничеству. Хотелось бы привлечь к нашей работе также и зарубежные IT-компании. Но это очень непросто. Даже пригласить их к диалогу на государственном уровне мы пока не имеем возможности, потому что иностранные корпорации, к сожалению, не имеют своих официальных представительств на территории России, — рассказал в интервью ridus.ru представитель пресс-службы ИРИ Николай Тертычный.

Директор по работе с госорганами «Яндекса» Игорь Алексеев добавил, что работа единого оператора по созданию и распространению социальной рекламы должны строиться на «принципах равноприменимости ко всем площадкам, ко всем игрокам рынка».



«Перед нами стоит задача установления прозрачности определенных процедур, которые нам вместе предстоит выработать. Решение этих задач содержит возможные проблемы, например добросовестности использования. Здесь важно предусмотреть механизмы регулирования, с которыми согласились бы все игроки отрасли», — подытожил Алексеев.

Ранее ridus.ru подробно писал о том, как защитить рынок социальной рекламы от мошенников, желающих нажиться на сборе пожертвований для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и помощи людям, попавшим в сложные обстоятельства.