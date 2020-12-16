Медики развеяли главный миф о холоде и простуде

Многие из нас слышали: «Не выходите на улицу без пальто, простудитесь». Это утверждение не совсем верно, объясняют медики.

На самом деле, мы простужаемся не из-за холода. Грипп или ОРВИ — это вирусные заболевания, поэтому от нахождения на морозе человек не может заболеть. Однако, холодная погода может способствовать тому, что вы с большей вероятностью подхватите вирус.

Многие вирусы, включая риновирус (обычный источник простуды) и грипп, быстрее распространяются при более низких температурах. Вот почему эти вирусы легче распространяются зимой. Холодная погода может изменить внешнюю мембрану вируса гриппа, из-за чего человеку проще заразиться, — говорят медики.

Ученые считают, что уплотнение мембраны вируса облегчает его передачу от человека к человеку. Но проблема возникает не только из-за холодного воздуха. Зимний воздух обычно очень сухой, что помогает вирусу быстрее проникать в клетки.

То, как иммунная система человека реагирует на холодную погоду, также имеет большое значение. Вдыхание холодного воздуха может отрицательно повлиять на иммунный ответ в дыхательных путях, что облегчает проникновение вирусов. Вот почему медики рекомендуют носить теплые шарфы, чтобы вдыхать тёплый воздух через них.

Кроме того, зимой большинство людей страдают от дефицита солнечного света. Солнце является основным источником витамина D, который необходим для здоровья иммунной системы. Те, кто на регулярной основе не принимает витамин D, чаще болеет в осенне-зимний период.



Физическая активность — еще один фактор, который также влияет на наш иммунитет. Люди в три раза чаще откладывают занятия спортом в холодную погоду, проводя больше времени в кровати. Нехватка свежего воздуха ослабляет иммунную систему, напоминают врачи.

Кроме того, холодная погода сушит глаза и слизистые оболочки носа и горла. Поскольку вирусы, вызывающие простуду и грипп, обычно вдыхаются, вирус может легче прикрепляться к этим поврежденным и сухим участкам.