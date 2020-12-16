Хинштейн: пора пересмотреть регулирование сферы социальной рекламы в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о необходимости усовершенствования действующего законодательства в сфере регулирования социальной рекламы в Сети. По его словам, в России общественные организация сталкиваются с серьезными проблемами, когда им необходимо разместить рекламные материалы в интернете.

Социально ориентированные организации, коммерческие объединения не в силах конкурировать с коммерческим сектором по размерам бюджета в закупке рекламных площадей, эфирного времени и баннеров — собственно, не то что конкурировать, нет на это денег, а те деньги, которые они собирают, идут на общественные задачи и цели, — указал Хинштейн.

Он напомнил, что в 2020 году ведущие интернет-компании России подписали меморандум о создании системы продвижения социальной рекламы в Сети для общественных организаций.

«Но одной только инициативы самих участников IT-рынка в этом вопросе недостаточно. Здесь должны быть равные условия в том числе и для иностранных игроков, которые работают на территории нашей страны», — приводит слова депутата ИА REGNUM.

