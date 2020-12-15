Бутина: физлица признаются иноагентами в США чаще, чем юрлица

Физические лица признаются властями США иностранными агентами намного чаще, чем юридические. Об этом заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая более года провела в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США.

С 1938 года в США были зарегистрированы 40 307 иноагентов. Сейчас у них на территории официально действующими иноагентами признаны более двух тысяч физических лиц. Кстати, намного больше, чем юридических лиц, которых 685, — сказала Бутина во время заседания в Совете Федерации.

Она отметила, что Соединенные Штаты «очень внимательно следят за своими национальными интересами, заставляя регистрироваться в качестве иноагента каждого, кто так или иначе связан с представителями других стран».

Согласно американскому законодательству, компании и физические лица, зарегистрированные как иностранные агенты, обязаны регулярно отчитываться властям США о своей деятельности и расходовании финансовых средств, передает «РИА Новости».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов в России. Документ призван расширить список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, работающих на зарубежные структуры. Кроме того, законопроект предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и ужесточает ответственность за нарушение порядка упоминания о статусе иностранного агента в материалах СМИ.