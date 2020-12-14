В России собираются ужесточить наказание за хулиганство

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за хулиганство с применением насилия и ужесточает наказание за хулиганство с применением оружия.

Инициатором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Согласно документу, за хулиганство с применением насилия или угрозой его применения предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

Ужесточение наказания за хулиганство с применением оружия или используемых в качестве оружия предметов предусматривает увеличение максимального штрафа с 500 тысяч до 1 миллиона рублей и сроком лишения свободы или принудительных работ с 5 до 7 лет.

© Дмитрий Ефремов/ТАСС

Как сообщает «Интерфакс», Вяткин также внес в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете.

Ранее сообщалось, что в России снижается число арестов подозреваемых в уголовных преступлениях. Количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу за девять месяцев этого года сократилось на 6800, или на 10%. С начала года арестантов в России стало меньше на 34 600 или на 7%.

Также ridus.ru рассказывал о том, что жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он распылил перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, приняв их за преступников.

