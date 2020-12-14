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«Не ожидали такого сценария»: в Швейцарии оценили стратегию борьбы с Covid

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Власти и ученые Швейцарии признались, что они не ожидали такого развития пандемии коронавируса. Большинство правительств европейских стран приняли решительные меры, ввели комендантский час и закрыли границы.

Тем не менее, Швейцария одна из немногих стран, кто успешно справляется с пандемией, не нанося огромный ущерб экономике страны.

Эксперты статьи пояснили, что все дело в политической системе страны, которая распределяет ответственность за управление пандемией на разных уровнях. Федеральный совет определяет цели и стратегию, а кантоны их реализуют.

Поскольку пандемии непредсказуемы, в них делается упор на раннее обнаружение первых больных. Такой подход требует большой координации уже на этапе планирования. Однако Швейцария довольно нерешительно отреагировала на вспышку в январе и феврале, как это сделали почти все европейские страны, несмотря на то, что ВОЗ уже в январе призвала активизировать управление кризисами на самом высоком политическом уровне.

Никто не предполагал, что меры, принятые для борьбы с пандемией, будут иметь такие тяжелые социальные и экономические последствия. Только после того, как была объявлена чрезвычайная ситуация, Федеральный совет Швейцарии смог выработать общую стратегию.

Несмотря на то, что страна не так быстро отреагировала на пандемию в самом начале, местные власти быстро активизировались. Они смогли удержать экономику страны благодаря поэтапному распределению обязанностей, — пишут эксперты.

На 14 декабря 2020 в Швейцарии зафиксировано 384 557 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 10 726 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Швейцарии составляет 6 079 человек, сегодня зафиксировано 95 случаев смерти. В активной фазе болезни находятся 70 178 человек, из них 459 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.58%.

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