В ряде регионов РФ врачи смогут бесплатно ездить на такси

До 31 января 2021 года «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» предоставят врачам в нескольких российских регионах возможность бесплатно совершать поездки на такси.

Выступая на первом социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия», глава Минцифры РФ Максут Шадаев уточнил, что «Яндекс.Такси» предоставит такую услугу в 26 регионах, а «Ситимобил» — в 12.

Такси будет безвозмездно предоставляться медикам, выезжающим на вызов на дом.

«Мы хотели бы поблагодарить эти две компании, которые пошли на эту инициативу, и надеемся, что другие агрегаторы тоже в нее включатся», — цитирует Шадаева ТАСС.

По его словам, первоначально рассматривалась возможность скидок, а потом два агрегатора заявили о своей готовности реализовать данную инициативу абсолютно безвозмездно при установлении определенных лимитов на одного врача на этот период.

Как отмечает «РЕН ТВ», водителей обеспечат бесплатными масками, перчатками и антисептиками. В программу, которая будет действовать с 21 декабря до 31 января, инвестировали около 250 миллионов рублей.

В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство разработало механизм финансирования такси для поездок врачей. Тестирование будет проходить в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами Кабинета министров, которое состоялось 18 ноября, глава государства указал на необходимость решить проблему, когда «людям не так просто дозвониться» до больниц и медорганизаций. Чернышенко пообещал, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений.

Позже стало известно, что теперь заболевшие COVID-19 россияне смогут воспользоваться единым телефонным номером 122.