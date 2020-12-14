Ученые заранее проверят летучих мышей на наличие опасных инфекций

Команда ученых из Бразилии начала масштабный проект по изучению особенностей вирусов у летучих мышей. Этот год еще раз показал, как легко животный вирус может перейти к человеку.

Цель нашего проекта — идентифицировать другие вирусы, которые могут быть очень заразными и смертельными для людей, и использовать эту информацию для разработки долгосрочных планов. Мы должны быть готовы к потенциальной новой инфекции, которая может перерасти в пандемию. Но этого не нужно допускать, — пишут бразильские ученые.

Некоторым может показаться, что ученые слишком рано начали думать о следующей глобальной вспышке, когда мир все еще борется с разрушительными последствиями коронавируса. Но исследователи уверены в обратном.



В новой работе специалисты подробно рассмотрели предыдущее исследование, в котором говорится, что Индия является одной из наиболее вероятных стран, где возможен переход вируса от животного к человеку.

Считается, что летучие мыши являются исходными или промежуточными хозяевами для множества вирусов, вызвавших недавние эпидемии, включая COVID-19, SARS, MERS, Эболу и другие.

Летучие мыши представляют собой разнообразную группу, насчитывающую более 1400 видов, обитающих на всех континентах, кроме Антарктиды. Все они разные, но их объединяет одно — способность переносить вирусы, смертельно опасные для человека.

Секрет в том, что у летучих мышей необычная иммунная система, и это связано с их способностью летать. Чтобы оторваться от земли и выдержать полет, требуется невероятное количество энергии, при этом скорость метаболизма летучих мышей увеличивается в 16 раз. Можно было бы ожидать, что они получат повреждение клеток от всех этих метаболических нагрузок, но этого не происходит. Напротив, летучие мыши необычайно устойчивы, у многих видов продолжительность жизни достигает 30 и более лет, что очень необычно для таких мелких млекопитающих, — пишут авторы работы.

Похоже, что в ходе эволюции летучие мыши приобрели устойчивость к некоторым самым опасным вирусам. Как это произошло, ученые не знают.

Две основные теории заключаются в том, что летучие мыши могли развить «эффективный механизм восстановления ДНК». Он помогает их телам регулировать триггеры воспаления и не слишком остро реагировать на вирусные инфекции.

По словам бразильских ученых, изучение секретов иммунной системы летучих мышей может помочь определить лучшие стратегии лечения вирусных инфекций у людей.