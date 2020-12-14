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Ученые заранее проверят летучих мышей на наличие опасных инфекций

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Pixabay/Syaibatulhamdi

© Pixabay/Syaibatulhamdi

Команда ученых из Бразилии начала масштабный проект по изучению особенностей вирусов у летучих мышей. Этот год еще раз показал, как легко животный вирус может перейти к человеку.

Цель нашего проекта — идентифицировать другие вирусы, которые могут быть очень заразными и смертельными для людей, и использовать эту информацию для разработки долгосрочных планов. Мы должны быть готовы к потенциальной новой инфекции, которая может перерасти в пандемию. Но этого не нужно допускать, — пишут бразильские ученые.

Некоторым может показаться, что ученые слишком рано начали думать о следующей глобальной вспышке, когда мир все еще борется с разрушительными последствиями коронавируса. Но исследователи уверены в обратном.

В новой работе специалисты подробно рассмотрели предыдущее исследование, в котором говорится, что Индия является одной из наиболее вероятных стран, где возможен переход вируса от животного к человеку.

Считается, что летучие мыши являются исходными или промежуточными хозяевами для множества вирусов, вызвавших недавние эпидемии, включая COVID-19, SARS, MERS, Эболу и другие.

Летучие мыши представляют собой разнообразную группу, насчитывающую более 1400 видов, обитающих на всех континентах, кроме Антарктиды. Все они разные, но их объединяет одно — способность переносить вирусы, смертельно опасные для человека.

© pexels.com

© pexels.com

Секрет в том, что у летучих мышей необычная иммунная система, и это связано с их способностью летать. Чтобы оторваться от земли и выдержать полет, требуется невероятное количество энергии, при этом скорость метаболизма летучих мышей увеличивается в 16 раз. Можно было бы ожидать, что они получат повреждение клеток от всех этих метаболических нагрузок, но этого не происходит. Напротив, летучие мыши необычайно устойчивы, у многих видов продолжительность жизни достигает 30 и более лет, что очень необычно для таких мелких млекопитающих, пишут авторы работы.

Похоже, что в ходе эволюции летучие мыши приобрели устойчивость к некоторым самым опасным вирусам. Как это произошло, ученые не знают.

Две основные теории заключаются в том, что летучие мыши могли развить «эффективный механизм восстановления ДНК». Он помогает их телам регулировать триггеры воспаления и не слишком остро реагировать на вирусные инфекции.

По словам бразильских ученых, изучение секретов иммунной системы летучих мышей может помочь определить лучшие стратегии лечения вирусных инфекций у людей.

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Журналист назвался соцработником и привился от COVID. Ему поверили на слово

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Журналист вакцинировался от коронавирусной инфекции в одной из московских поликлиник. Официально препарат пока могут получить медики, учителя, сотрудники культуры, работники МФЦ, торговли и услуг, а также соцработники, которым и представился корреспондент.

По его словам, он записался на вакцинацию 11 декабря на портале правительства Москвы. В назначенный день он пришел в поликлинику, где не встретил других претендентов на прививку. Перед тем, как поставить укол, у него спросили справку с места работы, подтверждающую возможность вакцинироваться. Журналист на это ответил, что у него нет при себе такого документа.

Место работы журналиста записали с его слов, он представился социальным работником одной из служб Москвы. Несмотря на отсутствие подтверждающего документа, врач согласилась провести процедуру.

Сначала у него измерили давление, потом сделали укол и предложили побыть под наблюдением 30−40 минут, корреспондент от последнего отказался.

Он также рассказал, что в поликлинике не было очередей и ажиотажа. Корреспондент «Интерфакса» смог побеседовать с врачами, которые пояснили ему, что стараются вакцинировать по пять человек в течение двух часов, это обусловлено особенностями хранения препарата от COVID-19 и тем, что в одной упаковке находится пять ампул.

Если ты достал упаковку из специального морозильника, то ампулы необходимо использовать в течение двух часов, после этого они становятся непригодными, — сказал врач.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве 5 декабря. В приоритетном порядке прививали медиков, учителей и социальных работников. С 14 декабря получить препарат могут еще и сотрудники культуры, работники МФЦ, торговли и услуг.

Для этого необходимо заранее записаться на портале столичного правительства, а в день обращения взять с собой паспорт, полис ОМС и справку с работы, подтверждающую возможность вакцинироваться.

Также желающему вакцинироваться должно быть от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Беременные и кормящие грудью к процедуре не допускаются, о чем ранее рассказывал ridus.ru.

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