Ученому запретили доступ на Байконур из-за селфи

Председатель Межрегиональной ассоциации студентов-физиков и молодых ученых Александр Арапов подал в суд на «Роскосмос».

Москвич считает несправедливым решение запретить ему доступ на Байконур из-за когда-то сделанного селфи.

Дело в том, что однажды Арапов привез на космодром школьную экскурсию и не учел, что территория режимная и порядок здесь особый.

Когда дети стали фотографироваться на фоне ракет, служба безопасности попросила их этого не делать. Школьники не послушались, а Арапов стал их защищать, заявив, что на них приказы «Роскосмоса» не распространяются.

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Проведя экскурсию, Арапов уехал домой, даже не подозревая о том, что его слова запомнят надолго.

Через два года ученому вновь понадобилось приехать на Байконур уже для участия в конференции. Однако выяснилось, что доступ на космодром ему закрыт, сообщает Mash.

Возмущенный Арапов подал в суд, но его исковые стали либо отклоняться, либо игнорироваться.