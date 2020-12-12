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Лобода устроила скандал перед церемонией вручения «Золотого граммофона»

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Популярная певица Светлана Лобода отказалась участвовать в церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».

Хлопнув дверью, она покинула ВТБ-арену еще до начала концерта.

Причиной такого неуважительного поведения звезды оказалась ванна в гримерной комнате другой певицы.

Лобода узнала, что в гримерке у Мари Краймберри тоже есть ванна, и со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала, — объяснили kp.ru организаторы премии.

© Instagram.com

© Instagram.com

Как отмечает издание, молодая певица Мари Краймберри прославилась на просторах Ютуба. Именно там ее и обнаружил продюсерский центр «Вельвет», в итоге сделавший из нее звезду.

Клипы певицы собирают миллионы просмотры в соцсетях, на ее концертах традиционные аншлаги.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что в июне прошлого года представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев негативно высказался в адрес обладательницы премии «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая певица года» Светланы Лободы. Конфликт между звездами шоу-бизнеса разгорелся из-за того, что в заключительной части церемонии вручения премии «Муз-ТВ» Лободе предоставили возможность исполнить сразу шесть песен, а Лазарев из-за технических проблем не смог выступить со своей композицией с «Евровидения».

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Комментарии (2)

  • Small c78a6aa2bb
    Elias McOceanсегодня, 19:23

    что из себя представляет это чучело губатое?

  • Small default
    Жека Крымсегодня, 21:00

    Эта хохлушка вообще охренела? Или красавицей себя возомнила? Или певицей великой?
    Пусть валин на Украину - её там нацики ждут с распростёртыми объятьями.

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