Лобода устроила скандал перед церемонией вручения «Золотого граммофона»

Популярная певица Светлана Лобода отказалась участвовать в церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».

Хлопнув дверью, она покинула ВТБ-арену еще до начала концерта.

Причиной такого неуважительного поведения звезды оказалась ванна в гримерной комнате другой певицы.

Лобода узнала, что в гримерке у Мари Краймберри тоже есть ванна, и со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала, — объяснили kp.ru организаторы премии.

Как отмечает издание, молодая певица Мари Краймберри прославилась на просторах Ютуба. Именно там ее и обнаружил продюсерский центр «Вельвет», в итоге сделавший из нее звезду.

Клипы певицы собирают миллионы просмотры в соцсетях, на ее концертах традиционные аншлаги.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что в июне прошлого года представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев негативно высказался в адрес обладательницы премии «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая певица года» Светланы Лободы. Конфликт между звездами шоу-бизнеса разгорелся из-за того, что в заключительной части церемонии вручения премии «Муз-ТВ» Лободе предоставили возможность исполнить сразу шесть песен, а Лазарев из-за технических проблем не смог выступить со своей композицией с «Евровидения».