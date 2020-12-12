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Стала известна цена поездки на летающем такси Volocopter

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Volocopter

© Volocopter

Немецкая компания Volocopter несколько лет назад пообещала, что в скором времени запустит коммерческие рейсы авиатакси eVTOL в Сингапуре. Компания сдержала обещание.

Билеты на первые рейсы уже распроданы, говорится на сайте Volocopter. Однако их еще придется подождать.

Сингапур известен своей ведущей ролью в адаптации и внедрении новых технологий. Наше успешное сотрудничество с Советом экономического развития, Министерством транспорта и Управлением гражданской авиации Сингапура показало, что нет лучшего места в Азии для запуска электрический воздушных такси, — говорит Флориан Рейтер, генеральный директор Volocopter.

Важную роль в этом играют городские научно-исследовательские институты. Они проверяют маршруты для автономных операций, анализируют исследования в области технологии батарей, которые очень важны для нашего долгосрочного успеха в этой сфере.

© Volocopter

© Volocopter

Компания планирует создать крупный штаб из 200 сотрудников в Сингапуре, которые займутся реализацией проекта. Первые полеты, на которые билеты уже полностью проданы, пока что будут проходить с водителем.

Как только беспилотным летающим такси дадут «зеленый свет» они смогут совершать поездки без водителя в салоне.

Полет на такси для первых клиентов обойдется в 300 евро (примерно 27 тысяч рублей). Поездка будет длится 10−15 минут, сообщают представители Volocopter. Планируется, что первые полеты состоятся в 2023 году.

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Комментарии (1)

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