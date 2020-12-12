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Эксперты Сколково: «пандемия подтолкнула нас к переходу в онлайн»

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Эксперты Сколково считают, что коронавирус спровоцировал массовый выход в онлайн тех аудиторий, которых там не ожидалось еще несколько лет назад. 

Школы, университеты, секции дополнительного образования, а также различные образовательные программы начали переходить на онлайн-платформы. Конечно, полностью уйти в онлайн не получится, но пандемия многих подтолкнула к новому технологическому этапу. 

Несмотря на масштабное развитие онлайн-образования в сложном 2020 году из-за пандемии, опасения относительно того, что онлайн подавит традиционное образование, все же оказались преувеличены. Офлайн по-прежнему будет востребован, — заявила ridus.ru Ирина Шашкина, директор по онлайн-образованию в Сколково. 

Эксперт отметила, что пандемия способствовала росту спроса на качество образования. Однако многое зависит от деталей: всё, начиная от дизайна образовательного опыта до нюансов визуального оформления, имеет большое значение для потребителя. 

Если переход секций, тренингов и семинаров в онлайн прошел менее болезненно, то школы и университеты столкнулись с трудностями. 

Эксперты Сколково отмечают, что онлайн заменить традиционное офлайн-обучение полностью не может. Тем не менее, современный уровень технологий позволяет предложить неплохую альтернативу живому присутствию, особенно если при трансляции обеспечена качественная картинка. Люди в этом случае видят звук, мимику, возникает эффект присутствия.

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+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Mole Krotсегодня, 10:00

    Шестое фото.
    Очень смешно, что у нас в России всё через жопу делается.

    11.
    Ещё смешнее, ведь в Рашке могут задержать абсолютно за всё что угодно.

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