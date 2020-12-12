Эксперты Сколково: «пандемия подтолкнула нас к переходу в онлайн»

Эксперты Сколково считают, что коронавирус спровоцировал массовый выход в онлайн тех аудиторий, которых там не ожидалось еще несколько лет назад.

Школы, университеты, секции дополнительного образования, а также различные образовательные программы начали переходить на онлайн-платформы. Конечно, полностью уйти в онлайн не получится, но пандемия многих подтолкнула к новому технологическому этапу.

Несмотря на масштабное развитие онлайн-образования в сложном 2020 году из-за пандемии, опасения относительно того, что онлайн подавит традиционное образование, все же оказались преувеличены. Офлайн по-прежнему будет востребован, — заявила ridus.ru Ирина Шашкина, директор по онлайн-образованию в Сколково.

Эксперт отметила, что пандемия способствовала росту спроса на качество образования. Однако многое зависит от деталей: всё, начиная от дизайна образовательного опыта до нюансов визуального оформления, имеет большое значение для потребителя.

Если переход секций, тренингов и семинаров в онлайн прошел менее болезненно, то школы и университеты столкнулись с трудностями.

Эксперты Сколково отмечают, что онлайн заменить традиционное офлайн-обучение полностью не может. Тем не менее, современный уровень технологий позволяет предложить неплохую альтернативу живому присутствию, особенно если при трансляции обеспечена качественная картинка. Люди в этом случае видят звук, мимику, возникает эффект присутствия.