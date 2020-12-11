Для контроля за ценами в России применят онлайн-кассы

Цены на продукты питания решено контролировать в России с помощью системы онлайн-касс.

Она позволяет в реальном времени передавать данные в налоговые органы.

Соответствующее решение было принято по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары.

«Минфину России Минэкономразвития России представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники», — сообщается на сайте правительства РФ.

Данное поручение должно быть выполнено до 15 января.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин потребовал от правительства не допустить проблем с доступом населения к продуктам питания. При этом глава государства вспомнил дефицит в СССР, когда люди не могли приобрести продукты, но по другой причине. По его словам, сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые наблюдаются на рынке.

На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства, на котором раскритиковал работу чиновников Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и даже вице-премьеров из экономического блока правительства. Премьер обвинил их в потере контроля за ценами на продукты питания.

Вслед за этим Генпрокуратура начала проверку обоснованности рост цен на продукты в России.