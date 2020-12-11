Скандально известного блогера задержали в Кирове с фальшивыми деньгами

Instаgrаm-блогер Руслан Абдуллоев был задержан в Кирове сотрудниками полиции.

Задержание проводилось около торгового центра, где Абдуллоев пытался сбыть знакомому две фальшивые пятитысячные купюры.

Момент задержания был запечатлен на видео.

На опубликованных телеканалом «360» кадрах видно, что в машине у блогера обнаружили целую россыпь денег. Однако, как потом выяснилось, фальшивых из них оказались только две купюры.

Абдуллоев в свою очередь заявил, что деньги ему дали в клубе, где он отдыхал. По его словам, он не сразу понял, что они фальшивые.

У областного главка МВД другая версия. Как рассказали в пресс-службе ведомства, молодой человек пытался заработать на поддельных деньгах. Он намеревался продать фальшивые купюры своему знакомому по цене в два раза меньше номинала.

Экспертиза установила, что деньги действительно подделка. В результате в отношении Абдуллоева возбудили уголовное дело. Ближайшее время он проведет в СИЗО.

Правоохранители полагают, что блогер может иметь отношение и к другим подобным преступлениям.

Как отмечает телеканал, Абдуллоев известен своими скандальными выходками. Раньше его неоднократно уличали в управлении автомобилем без прав, а однажды он разозлился на девушку, которая не уступила ему дорогу и закрасил ей краской лобовое стекло машины.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе подозреваемому в сбыте фальшивых купюр Магомеду Мержоеву при задержании сломали позвоночник. Об этом заявили его родители. По их словам, они пытаются добиться справедливости у губернатора региона Натальи Комаровой, которой уже направили соответствующее письмо.