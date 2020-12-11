«Роскосмос» заключил контракт на разработку ядерного буксира

На разработку аванпроекта космического ядерного буксира «Нуклон» для полетов к Луне, Юпитеру и Венере будет потрачено 4,2 млрд рублей.

Именно на такую сумму заключен контракт между «Роскосмосом» и петербургским конструкторским бюро «Арсенал».

В материалах госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок, поясняется, что аванпроект — научно-исследовательская работа, обосновывающая выполнение качественно новой разработки.

В данном случае речь идет о создании космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки.

Завершить работы планируется к июлю 2024 года.

«Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно, — написал в Twitter глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. — Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса». Он добавил, что в перспективе такой энергией будут снабжаться орбитальные системы и комплексы.

Как сообщал ранее ridus.ru, в августе 2019 года «Роскосмос» опубликовал отчет о своей работе за 2018 год, в котором сказано о завершении первого этапа проектирования «транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», также известного как «ядерный буксир».

В октябре 2019 года стало известно, что Государственный научный центр ФГУП «Центр Келдыша» разработал проект космического корабля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса, который сможет осуществить планы покорения звезд.