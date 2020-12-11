AstraZeneca увеличит эффективность своей вакцины за счет «Спутника V»

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начнет клиническое исследование своей вакцины от коронавируса в комбинации с аденовирусным вектором российской вакцины «Спутник V». В ходе исследования британские и шведские специалисты изучат потенциал повышения эффективности собственного препарата за счет применения комбинированного подхода. Об этом сообщается на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее РФПИ и Научно-исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи выступили с предложением к англо-шведской компании об использовании одного из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. Компания наше предложение приняла, — уточнили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

По мнению редактора британского издания The Economist Наташи Лодер, интерес к российскому препарату со стороны одной из ведущих фармацевтических компаний сделает вакцину «Спутник V» более востребованной.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что сотрудничество ученых из разных стран «сыграет решающую роль в победе над коронавирусной инфекцией во всем мире».

«Решение компании „АстраЗенека“ о проведении исследования с использованием одного из двух векторов вакцины „Спутник V“ является важным шагом к объединению усилий в борьбе с пандемией. Мы приветствуем начало нового этапа сотрудничества между производителями вакцин, намерены развивать это партнерство в дальнейшем и надеемся приступить к совместному производству, после того как новая вакцина продемонстрирует эффективность в ходе клинических исследований. Надеемся, что другие производители вакцин также последуют нашему примеру», — сказал Дмитриев.