Судья Матюнин пожизненно отстранен от футбола за участие в договорном матче

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) арбитр Максим Матюнин пожизненно отстранен от любой связанной с футболом деятельности.

Судья наказан за участие в договорном матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0).

Между руководством «Чайки» и арбитром встречи Максимом Матюниным был установлен сговор, в результате которого спортивный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян вручил судье после матча оговоренную сумму.

Баян также был также пожизненно отстранен от футбола, сообщается на сайте РФС.

КДК признал судейство того матча предвзятым и присудил «Чайке» поражение со счетом 0:3.

Примечательно, что в 2011 году Матюнина уже отстраняли от судейства на один год. Как сообщал «Чемпионат.com», Комитет по этике РФС обвинил арбитра в неэтичном поведении по отношении к игроку тверской «Волги» Альберту Гаджибекову в ходе матча второго дивизиона с «Сатурном-2», выразившемся в высказывании нецензурных слов и оскорблении националистического характера.

Как писал ранее ridus.ru, Алексей Еськов, отвечавший на футбольном матче между московским «Спартаком» и «Сочи» за систему видеоассистента рефери (VAR), не прошел проверку на полиграфе. Еськову может грозить пожизненное отстранение от профессиональной судейской деятельности.

Напомним, матч «Спартак» — «Сочи», состоявшийся 9 августа, завершился вничью 2:2, причем гости забили оба гола с пенальти. По мнению специалистов, эти пенальти были «очень спорными». Над вторым откровенно смеялись в зарубежной прессе, а российская общественность буквально «встала на дыбы». Владелец «красно-белых» Леонид Федун даже пригрозил снять команду с чемпионата. В результате главного арбитра немедленно отстранили.